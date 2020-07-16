- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يجلد 74 مرة وعندما وصل الى الـ 40 جلدة حدث" شيء غريب" و انقلبت الامور رأسا على عقب!! لن تصدق مالذي حصل..(شاهد) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أظهرت مجموعة صور لحظة جلد أحد الأشخاص في إندونيسيا، ٧٤ جلدة، وظهر يرتدي واقي الوجه بسبب فيروس كورونا.
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآ
ووفقا لـ “الديلي ميل”، فإن الواقعة حدثت في إقليم أتشيه الإندونيسي المحافظ، والذي لازال يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية في الحدود، وخاصة في القمار والجرائم المتعلقة بالجنس.
آآ
الاعتداء الجنسي على قاصر
وأدين أحد الشباب بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر، وشوهدت امرأة وهي تجلده ٧٤ جلدة، بينما يتألم ويبدو ذلك من علامات وجهه الظاهرة.
آآ
وهناك، في أطراف جزيرة سومطرة فإن الجلد شائع جدًا، خاصة مع أولئك الذين يشربون الخمر ويلعبون القمار ويمارسون الجنس بطريقة غير شرعية.
آآ
تم تخفيف الجلد
وقالت السلطات المحلية إن الشخص الذي تم جلده قد أدين بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصرين وتم تخفيف الجلد من ٨٠ جلدة إلى ٧٤ فقط بعد أن أمضى ٦ شهور في السجن.
آآ
وبعد أن تم ضرب الرجل البالغ من العمر ٢٦ عامًا، أصيب بالتعب عند الجلدة ٤٠ وطلب الحصول على استراحة وشرب الماء.
آآ
وعادة ما يحضر عدد كبير من الناس هذه الوقائع، لكن كان يتواجد عدد قليل فقط بسبب الإجراءات المفروضة نتيجة لتفشي كورونا.
آآ
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يجلد 74 مرة وعندما وصل الى الـ 40 جلدة حدث" شيء غريب" و انقلبت الامور رأسا على عقب!! لن تصدق مالذي حصل..(شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.