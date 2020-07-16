شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يجلد 74 مرة وعندما وصل الى الـ 40 جلدة حدث" شيء غريب" و انقلبت الامور رأسا على عقب!! لن تصدق مالذي حصل..(شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت مجموعة صور لحظة جلد أحد الأشخاص في إندونيسيا، ٧٤ جلدة، وظهر يرتدي واقي الوجه بسبب فيروس كورونا.

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ووفقا لـ “الديلي ميل”، فإن الواقعة حدثت في إقليم أتشيه الإندونيسي المحافظ، والذي لازال يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية في الحدود، وخاصة في القمار والجرائم المتعلقة بالجنس.

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الاعتداء الجنسي على قاصر

وأدين أحد الشباب بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر، وشوهدت امرأة وهي تجلده ٧٤ جلدة، بينما يتألم ويبدو ذلك من علامات وجهه الظاهرة.

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وهناك، في أطراف جزيرة سومطرة فإن الجلد شائع جدًا، خاصة مع أولئك الذين يشربون الخمر ويلعبون القمار ويمارسون الجنس بطريقة غير شرعية.

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تم تخفيف الجلد

وقالت السلطات المحلية إن الشخص الذي تم جلده قد أدين بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصرين وتم تخفيف الجلد من ٨٠ جلدة إلى ٧٤ فقط بعد أن أمضى ٦ شهور في السجن.

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وبعد أن تم ضرب الرجل البالغ من العمر ٢٦ عامًا، أصيب بالتعب عند الجلدة ٤٠ وطلب الحصول على استراحة وشرب الماء.

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وعادة ما يحضر عدد كبير من الناس هذه الوقائع، لكن كان يتواجد عدد قليل فقط بسبب الإجراءات المفروضة نتيجة لتفشي كورونا.

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