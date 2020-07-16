شكرا لبحثكم عن خبر لن تصدق .. الغاء مراسيم تشييع في الضالع بسبب ضياع جثة المقتول والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن أهالي أحد ضحايا مجزرة مسجد مثعد بمديرية الأزارق بالضالع إنه تم تأجيل دفن القتلى بعد أن فقدت أحدى جثث القتلى .
واشاروا إلى أن تأجيل الدفن جاء بسبب فقدان جثة الشهيد محمد مثنى.
حيث قرر أهل الشهيد عدم الدفن الا بوجود جثة ولدهم المفقودة .
و انطلقت صباح اليوم الخميس مواكب تشييع مجزرة مسجد مثعد بالأزارق في الضالع من مستشفى النصر بالضالع باتجاه مديرية الأزارق .
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