شكرا لبحثكم عن خبر تقرير حقوقي.. مقتل وإصابة 586 مدنياً بصواريخ أطلقها الحوثيون على مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت إحصائية رسمية عن مقتل وإصابة 586 مدنياً بينهم أطفال ونساء ومسنين بصواريخ بالستية وكاتيوشا اطلقتها مليشيات الحوثي على المدنيين في مأرب خلال الخمس السنوات الماضية.

وقال تقرير صادر عن مكتب حقوق الانسان بمحافظة مأرب، انه رصد مقتل 251 مدنياً بينهم نساء وأطفال، في حين بلغ عدد الجرحى 438 مدنيا بينهم 47 طفلا 8 نساء ومسنين بصواريخ بالستية وكاتيوشا اطلقتها مليشيات الحوثي على المدنيين في مأرب خلال تلك الفترة.

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وأوضح التقرير أن صواريخ الكاتيوشا الحوثية المسلطة على رؤوس المدنيين في مدينة مأرب قتلت 69 مدنيا في مأرب، بينهم 12 طفلا و12 امرأة وجرحت 198 شخصا آخرين بينهم 21 طفلا و4 نساء و4 مُسنين.

ولفت التقرير أن صاروخا واحدا من نوع أورجان أطلقته المليشيا ليلة عيد الفطر المبارك عام 2016 تسبب في استشهاد 8 أطفال، وإصابة 8 أطفال وامرأة.

وأشار إلى أنه خلال الخمس السنوات الماضية بلغ عدد الصواريخ البالستية وصواريخ الكاتيوشا التي أطلقتها مليشيا الحوثي على الأحياء السكنية والأعيان المدنية بمدينة مأرب 244 صاروخا توزعت بين 112 صاروخا بالستيا و131 صاروخا نوع كاتيوشا، وصاروخ واحد نوع أورجان