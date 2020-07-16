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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللجنة التحضيرية بوادي حضرموت تستعد للمشاركة مليونية الإنتقالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
عقدت اللجنة التحضيرية للحشد للفعالية الجماهيرية الكبرى المقررة يوم السبت القادم بمدينة المكلا في اجتماعها مساء الأربعاء الموافق 15 / 7 / 2020م بمدينة سيئون .*
وفي الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة الشيخ صالح بن سالم العمودي نائب رئيس القيادة المحلية لانتقالي حضرموت لشؤون الوادي ، ناقش الحاضرون التحضيرات والاستعدادات الجارية للمشاركة الفاعله في مليونية الانتقالي يمثلنا والإدارة الذاتية مطلبنا .
وأكد أعضاء اللجنة التحضيرية للحشد أن وعي أبناء حضرموت وإخلاصهم للجنوب ، ووفائهم لتضحيات الشهداء الذين سقطوا من أجل رفع رايته واستعادة دولته ، كفيل بافشال مساعي تلك الشلل السياسية واصوات النشاز ، التي أدمنت الفساد والثراء على حساب تضحيات وآلام المواطنين .
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