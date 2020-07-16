شكرا لقرائتكم خبر عن القاء القبض على سيدة قامت بفعل صادم وغير متوقع بحق طفلها وفلذة كبدها.. شاهد مالذي فعلته (صور مرعبة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقى الأمن السوري القبض على امرأة عذبت طفلها البالغ من العمر 4 سنوات بشكل مروع في دمشق.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان نشرته عبر حسابها في ”فيسبوك“، إن ”جد الطفل أبلغ الشرطة بأن ابنته تعذب حفيده عبر ضربه بالأحذية البلاستيكة على كافة أنحاء جسده وتقوم بإشهار سكين لتخويفه كما تقوم بحرقه في الشتاء بالمدفأة وتعنيفه بشكل مستمر منذ سنة تقريبا“. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف بيان الوزارة أنه ”تم إلقاء القبض على الأم، وبالتحقيق معها من قبل قسم شرطة المزة الشرقي، اعترفت بقيامها بتعنيف طفلها بشكل مستمر كونه يعيق حركتها أثناء ذهابها إلى العمل وذهابها مع أصدقائها، مشيرة إلى أن والده توفي قبل حوالي أسبوعين“.

وأشار الكشف الطبي إلى تعرض الطفل لـ“كدمات متعددة واسعة منتشرة على الصدر والظهر والبطن والطرفين العلويين مع كدمات حول العينين وتورم بالشفة العلوية مع جرح باطني“، وفق البيان.

وأكدت الوزارة أنه ”تم تنظيم ضبط بالواقعة، وستتم إحالة السيدة إلى القضاء“.