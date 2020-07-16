اخبار الخليج / اخبار اليمن

القاء القبض على سيدة قامت بفعل صادم وغير متوقع بحق طفلها وفلذة كبدها.. شاهد مالذي فعلته (صور مرعبة)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القاء القبض على سيدة قامت بفعل صادم وغير متوقع بحق طفلها وفلذة كبدها.. شاهد مالذي فعلته (صور مرعبة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقى الأمن السوري القبض على امرأة عذبت طفلها البالغ من العمر 4 سنوات بشكل مروع في دمشق.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان نشرته عبر حسابها في ”فيسبوك“، إن ”جد الطفل أبلغ الشرطة بأن ابنته تعذب حفيده عبر ضربه بالأحذية البلاستيكة على كافة أنحاء جسده وتقوم بإشهار سكين لتخويفه كما تقوم بحرقه في الشتاء بالمدفأة وتعنيفه بشكل مستمر منذ سنة تقريبا“.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-07-109276513_1149748252076364_4442866778210132787_n

2020-07-109467695_1149748195409703_39832553656251304_n

وأضاف بيان الوزارة أنه ”تم إلقاء القبض على الأم، وبالتحقيق معها من قبل قسم شرطة المزة الشرقي، اعترفت بقيامها بتعنيف طفلها بشكل مستمر كونه يعيق حركتها أثناء ذهابها إلى العمل وذهابها مع أصدقائها، مشيرة إلى أن والده توفي قبل حوالي أسبوعين“.

2020-07-109267784_1149748285409694_757080997227453711_n

وأشار الكشف الطبي إلى تعرض الطفل لـ“كدمات متعددة واسعة منتشرة على الصدر والظهر والبطن والطرفين العلويين مع كدمات حول العينين وتورم بالشفة العلوية مع جرح باطني“، وفق البيان.

وأكدت الوزارة أنه ”تم تنظيم ضبط بالواقعة، وستتم إحالة السيدة إلى القضاء“.

2020-07-109610200_1149748318743024_4971731371779481047_n

2020-07-109514219_1149748362076353_8771038793727323713_n

2020-07-109352707_1149748378743018_3946963655714083844_n

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاء القبض على سيدة قامت بفعل صادم وغير متوقع بحق طفلها وفلذة كبدها.. شاهد مالذي فعلته (صور مرعبة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا