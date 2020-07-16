شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘عادل امام’’ : لن اسمح لاي فنان بتقبيل ابنتي .. رغم افلامه الجريئة.. شاهد 7 فنانين اثاروا الجدل بارائهم رقم 2 سيصدمك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثار الفنان يوسف الشريف الجدل بعد حديثه عن رفضه لمس أي فنانة في عمل فني .
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
لكن قبل ذلك أثار الكثير من الفنانين الجدل برأيهم في المشاهد الجريئة كالتالي:
عادل إمام:
قال إمام في تصريحات إنه رجل شرقي له جذور ريفية ولا يقبل لابنته أن تدخل الفن أو يقبلها رجل غريب.
هاني سلامة:
قال سلامة في تصريحات له: لا أقبل أن تدخل ابنتي إلى عالم الفن ، وفخور أنها تحول القناة حين تشاهد مشهدًا جريئا.
ماجد المصري:
قال ماجد المصري إنه يرفض دخول ابنته إلى الفن ، مشيرًا إلى أنها لن تجرؤ على هذا الطلب لعلمها بطبيعته ، مضيفا: “أنا راجل عندي ازدواجية فيما يتعلق ببيتي وولادي”.
محمد رمضان:
قال رمضان إنه لا يطيق مشاهدة فيلم به مشهد جريء ، لكنه قد يقبل مشاهدة فيلم به بعض مشاهد البلطجة.
عبير صبري:
قالت عبير صبري أنها ترفض تأدية مشاهد القبلات بالأفلام لأنها “حرام” ، كما أنها امرأة متزوجة.
محمد هنيدي:
قال هنيدي إنه “رجل خجول” كما أنه يحترم زوجته وبالتالي يرفض المشاهد الجريئة في أفلامه .
حسن الرداد:
قال حسن الرداد في تصريحات: أرفض تأدية المشاهد الجريئة ولا أسعى وراء المال بل أسعى أن أجتذب الأطفال وكبار السن لأعمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ‘‘عادل امام’’ : لن اسمح لاي فنان بتقبيل ابنتي .. رغم افلامه الجريئة.. شاهد 7 فنانين اثاروا الجدل بارائهم رقم 2 سيصدمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.