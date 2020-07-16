شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" يعلن جدول مباريات كأس العالم 2022 ومكان افتتاح البطولة... صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع "فيفا 2022 قطر" عن جدول مباريات كأس العالم 2022 الذي سيقام في دولة قطر، وعن مكان افتتاح البطولة المرتقبة.

وبحسب الموقع الرسمي للبطولة المرتقبة، سيكون ملعب "البيت" الذي يأخذ طابع وشكل الخيمة العربية التي يقطنها البدو في مناطق الخليج، بسعة 60 ألف شخص، هو الملعب الذي سيشهد انطلاق الفعاليات العالمية، التي سيفتتحها المنتخب القطري، يوم الاثنين الواقع في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 في تمام الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي لقطر (11:00 بتوقيت وسط أوروبا). شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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© AP PHOTO / SCOTT ROTH

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ونشر الموقع مواعيد انطلاق دوري المجموعات والتي ستأتي على التوالي بالتوقيت التالية: 13:00 و16:00 و9:00 و22:00، بالإضافة إلى انطلاق مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي تُلعب في نفس التوقيت ومباريات "مرحلة خروج المغلوب" في الساعة 18:00 و22:00.

وسيتم تحديد المرتبة الثالثة في مباراة على أرض استاد "خليفة" الدولي في 17 من ديسمبر/ كانون الأول، بينما يشهد استاد "لوسيل" المباراة النهائية أمام 80 ألف متفرج في تمام الساعة 18:00 من التوقيت المحلي لقطر.

ونوه الموقع إلى أن الفعاليات ستشهد 4 مباريات يوميا خلال "دور المجموعات" الذي سيستمر 12 يوما.

وسيستمتع الجمهور والسياح بجدول متكامل خصوصا مع تقارب الملاعب وعدم الحاجة للرحلات الجوية الطويلة بين المدن.

ويعمل المنظمون على تلبية طلبات كل مباراة على حدة حفاظا على راحة ومصالح المشجعين والفرق المشاركة ووسائل الإعلام التي تعمل على تغطية الحدث.

وستحدد أيام اللعب لكل مجموعة والتوقيت والملعب بعد القرعة المزمع إجراؤها في نهاية روزنامة تصفيات المباريات الدولية المؤهلة في مارس/ آذار 2022.

ونوه الموقع إلى أن قرب الملاعب سيمنح الجمهور الاستمتاع بحضور أكثر من مباراة في يوم واحد، بالإضافة إلى توفير ميزة المرونة "على ألا تؤثر على أي شيء تقني".

وسيبدأ بيع التذاكر الخاصة بالبطولة في أواخر عام 2020 عبر موقع "فيفا" الرسمي الخاص بالبطاقات.