شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة مشهورة تتعرض لجهوم شرس من تمساح مفترس اثناء اعدادها تقرير ..وماحصل لها صادم جدا ولايخطر على بال احد.. شاهد (فيديو مرعب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت مذيعة قناة "Nine News" إلى هجوم من تمساح في المحمية الطبيعية زاريش برادلي أثناء إعدادها تقرير عن المحمية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وخلال تصوير حلقة عن الزواحف بالقرب من مدينة داروين الأسترالية، تعرضت المذيعة لهجوم من تمساح لم يعجبه الضجيج النتاج عن معدات التصوير. وقالت المذيعة "لا تبتسم أبدا لأي تمساح"، مشيرة إلى أنه كان عليها الركض بسرعة كبيرة لم تصل إليها في حياتها. وأشارت إلى أنها لم تتعرض لأية إصابات وأن حالتها الصحية جيدة.

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