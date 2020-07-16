شكرا لقرائتكم خبر عن نبش قبر زوجته بعدما سمع أصوات غريبة تخرج من القبر.. وحينما وصل إلى الجثمان كانت الصدمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد قامت الأجهزة الأمنية بفتح قبر سيدة توفيت يوم الجمعة الماضي، وذلك بعدما شك زوجها أنها على قيد الحياة، وذلك في لواء الرمثا، شمالي الأردن، حسب ما نقلت مواقع اردنية عن مصادر امنية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements هذا وقد فتح قبر السيدة المتوفاة، بإشراف الطب الشرعي، ومدعي عام الرمثا، بعد طلب زوجها الذي ادعى صدور صوت من القبر. وكشف أنه بعد فحص السيدة، وقعت الصدمة للزوج وتبين أنها ميتة حقا، وأن الأصوات التي سمعها الزوج غير حقيقية. تقدم زوج أردني بطلب إلى الأجهزة الامنية الاردنية الثلاثاء، لنبش قبر زوجته بسبب شكوك راودته.

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