شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة ستصدمك أشياء منزلية يجب عدم تنظيفها بالماء..لن تصدق ماهي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - على الرغم من أن الماء أكثر وفرة وأرخص من أي منتج تنظيف يمكنك شراؤه في المتجر، إلا أنه لا ينبغي استخدامه دائماً عندما تحتاج إلى تنظيف كل سطح في منزلك. في بعض الأحيان يتسبب الماء في الإضرار ببعض موجودات المنزل، لذا يجب الحذر عند استخدامه في التنظيف.

فيما يلي مجموعة من الأشياء المنزلية التي يجب عدم تنظيفها باستخدام الماء، بحسب ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني: شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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المخمل

يجب ألا تستخدم الماء مطلقاً لتنظيف الأقمشة المخملية أو الجلد المدبوغ أو الألياف الدقيقة. تقول لورا سميث، مالكة شركة All Star Cleaning Services: “عندما تبتل الألياف الموجودة على هذه الأقمشة ثم تجف، يمكن أن يتغير شكلها. لذا يجب الحرص على استخدام منظف وفرشاة خاصين للحفاظ على هذه الأقمشة”

الأرضيات الخشبية

على الرغم من وجود طبقات مقاومة للماء على الأرضيات الخشبية، إلا أن هذه الطبقات تتلاشى مع مرور الوقت، ويمكن أن يتسبب تنظيفها بالماء في حدوث تلف فيها. تقول سميث: “إن الطريقة المناسبة لتنظيف الأرضيات الخشبية هي استخدام ممسحة من الألياف الدقيقة المسطحة ومحلول تنظيف”

الأدوات الموسيقية الخشبية

يمكن أن تكون الأدوات الموسيقية صعبة التنظيف لأنها مصنوعة من الكثير من المواد المختلفة. وبالنسبة للأدوات الموسيقية المصنوعة من الخشب، يُنصح بعدم تنظيفها بالماء لكي لا تصاب بالتلف. يقول تايلر هاريس الذي يدير شركة تنظيف مقرها في نيوجيرسي، إن تنظيف أدواتك الخشبية بالماء يمكن أن يتسبب في حدوث تغيرات في اللون وتشققات فيها. وينصح هاريس باستخدام المنظفات المصممة للآلات الموسيقية فقط.

الإلكترونيات

عدم تنظيف الإلكترونيات بالماء أمر بديهي. يقول سميث: “بالنسبة للجزء الأكبر، يجب عليك فقط تجفيف غبار الإلكترونيات. إذا كان عليك تنظيف أوساخ مستعصية، استخدم قطعة قماش نظيفة مبللة قليلاً بمنتج تنظيف خفيف. لا ترش أي سائل مباشرة على الإلكترونيات”

الفضيات

إذا حاولت تنظيف

الفضة الملوثة، بالماء، فستخلق المزيد من التشويه فيها. تقول كاثي تورلي، مديرة التسويق في Home Clean Heroes، إن أفضل ما يمكنك فعله هو استخدام طلاء الفضة. إذا لم يكن لديك ملمع فضي، توصي تورلي باستخدام الكاتشب، إذ تساعد الحموضة الخفيفة في الكاتشب على التخلص من الأوساخ. انقعي الفضيات في الكاتشب لمدة 5-10 دقائق، واشطفي الكاتشب بالماء، ثم امسحيه بقطعة قماش.

العدسات اللاصقة

يعتقد الكثيرون بأن نقع العدسات اللاصقة في الماء طوال الليل أمر لا بأس به. يقول جوناثان وولف، أخصائي العيون في Ardsley Eye Care: “تحتوي جميع محاليل تنظيف العدسات اللاصقة المناسبة على مكونات مضادة للميكروبات تثبط نمو البكتيريا. قد تحتوي العدسات اللاصقة المخزنة في الماء على كمية من البكتيريا على سطحها. يشجع الماء هذه البكتيريا على التكاثر، وعندما يرتدي المريض العدسة مرة أخرى في اليوم التالي، تنتقل البكتيريا إلى القرنية وتتسبب في التقرحات”.

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