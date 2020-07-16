شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور تنين بين الغيوم يسبب هلعا و رعبا في وسائل التواصل الاجتماعي.. شاهد حقيقة ذلك (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل كبير، فيديو يظهر تنينا يسبح في الهواء بين الغيوم، ما أثار رعب الكثيرين.

وانتشر الفيديو، في بداية الأمر، عبر تطبيق "تيك توك" الشهير، ومنه إلى باقي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حقق آلاف المشاهدات والتعليقات بالإضافة إلى المشاركات. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن الفيديو مركب وغير صحيح، وكان لفيديو مماثل ولكن دون الحيوان الخرافي، حيث أشار صاحب الفيديو إلى المقطع الأصلي.

وانتشرت فيديوهات أخرى مع نفس المخلوق ولاقت رواجا كبيرا في السوشال ميديا.

والجدير بالذكر أنه يوجد الكثير من البرامج التي تساعد على تركيب مثل هذه الفيديوهات.

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ويقوم البعض بعمل ذلك للترفيه فقط، بينما يسيء البعض الآخر استخدامها لتتحول إلى أخبار كاذبة تجول في رحى وسائل التواصل الاجتماعي.