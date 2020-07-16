شكرا لقرائتكم خبر عن "غوغل" و"أبل" يحذفان دولة فلسطين من خرائطهما..لن تصدق مالسبب؟شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قام محركا البحث "أبل" و "غوغل" بحذف "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة.
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
أفاد موقع AS-Source News / MILITARY، في تغريدة له على صفحته الخاصة عن قيام محركي البحث "غوغل" و"أبل" بحذف اسم "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة.
وتظهر في خرائط "غوغل"، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط.
BREAKING: #Palestine has now been removed from all western maps, including Apple maps & Google maps.
The only company who has kept it is #Russia’s @yandexcom internet giant.
— AS-Source News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) July 16, 2020
وبحسب الموقع فإن محرك البحث الروسي "ياندكس" هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عليها على الخريطة.
كانت هذه تفاصيل خبر "غوغل" و"أبل" يحذفان دولة فلسطين من خرائطهما..لن تصدق مالسبب؟شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.