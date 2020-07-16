شكرا لقرائتكم خبر عن "غوغل" و"أبل" يحذفان دولة فلسطين من خرائطهما..لن تصدق مالسبب؟شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام محركا البحث "أبل" و "غوغل" بحذف "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

أفاد موقع AS-Source News / MILITARY، في تغريدة له على صفحته الخاصة عن قيام محركي البحث "غوغل" و"أبل" بحذف اسم "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة.

وتظهر في خرائط "غوغل"، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط.

BREAKING: #Palestine has now been removed from all western maps, including Apple maps & Google maps.

The only company who has kept it is #Russia’s @yandexcom internet giant.

— AS-Source News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) July 16, 2020

وبحسب الموقع فإن محرك البحث الروسي "ياندكس" هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عليها على الخريطة.