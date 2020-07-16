شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عروس في حفل زفافها بشكل مفاجئ وعند الكشف عليها ظهرت نتائج الفحوصات الصادمة والتي لن تخطر على بال احد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت بعض المواقع خبر وفاة عروس روسية تبلغ من العمر 25 عاماً خلال حفل زفافها وبشكل مفاجئ، وتبيّن لاحقاً أن السبب يعود لمعاناتها من رد فعل تحسسي شديد ناتج عن حساسية المكسرات.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

كما تبيّن أن العروس قد تناولت طبقاً من الحلوى كان يحتوي على مكسرات، وبعدما تناولته مباشرة بدأت تشعر بالاختناق، ثم فارقت الحياة.

فما هي حساسية المكسرات؟

عن هذا التساؤل تجيب أخصائية التغذية فوزية جراد، بأنه على الرغم من فوائد المكسرات الصحية المتميزة وسهولة الحصول عليها، وذلك لاحتوائها على مجموعة متنوعة من الفيتامينات كفيتامين (E) والمعادن كالنحاس والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والمنغنيز إلى جانب المركبات العضوية والألياف الغذائية وغيرها، مع ذلك، هناك مَن يعانون من “حساسية المكسرات” التي تتراوح حدتها بين الخفيف والشديد.

الحساسية من المكسرات، بحسب توصيف جراد، مشكلة حقيقية تدعو للقلق، إذ في معظم الحالات تحدث تجاه نوع واحد أو عدد قليل من أنواع المكسرات، ومن النادر الحساسية من كافة أنواع المكسرات جميعاً لأنها لا تنتمي إلى نفس العائلة النباتية ولا تشترك في نفس المكونات.

أعراض الإصابة بحساسية المكسرات

تظهر أعراض حساسية المكسرات خلال دقائق من تناولها عادة، وقد تمتد هذه الفترة إلى ساعة، جميع أعراض حساسية المكسرات ناتجة عن استجابة الجهاز المناعي للبروتين الموجود فيها.

وتشمل الأعراض الأولية العطس والإحساس بالوخز في الشفاه واللسان والحنجرة، بالإضافة إلى التقيؤ والإسهال والطفح الجلدي مع حكة، كما يحدث تورم في الوجه أو الحلق أو الجلد، وأحياناً قد يشعر الشخص بألم حاد في البطن.

أما صدمة الحساسية فهي بحسب الأخصائية جراد، تُعدّ رد فعل شديد ومميت لمسبب مثل الحساسية، وعادة ما تحدث فجأة، وتزداد سوءاً بسرعة كبيرة.

وتشمل أعراض هذه الصدمة، الشعور بالدوار أو الإغماء والتنفس السريع أو الضعيف والصفير وتسارع في نبضات القلب، وصولاً إلى الانهيار وفقدان الوعي.

وإذا تعرضت المرأة إلى صدمة الحساسية، من الضروري نقلها إلى المستشفى والمكوث فيه لمدة تتراوح ما بين 6 – 12 ساعة، لأن الأعراض قد ترجع مرة أخرى، وخلال هذه الفترة تُعطى قناع الأكسجين لتسهيل عملية التنفس، وتُعطى السوائل لزيادة ضغط الدم ومنشطات لتخفيف الأعراض.

المكسرات المخفية

ما تشير إليه الأخصائية جراد هو ضرورة إيلاء الاهتمام الخاص للعناصر المخفية بالمنتجات حيث يتم العثور على المكسرات في منتجات البسكويت وخبز البذور وغيرها من المخبوزات، وفي بعض الأحيان توجد على شكل عنصر غامض مثل: البروتين النباتي المدرج في بعض الحبوب.

غير ذلك، أصبحت المكسرات تدخل في الصلصات، وعلى نطاق واسع في المطاعم الآسيوية، فضلاً عن حبوب الإفطار والمقرمشات والآيس كريم، وصولاً إلى مكونات مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة.

لذلك كله، يتعين على المرأة المصابة بحساسية المكسرات اصطحاب أدوية الطوارئ معها دائماً، مثل حقنة الأدرينالين، التي تعمل على توسيع المسالك التنفسية.

وما تنتهي إليه جراد، هو أنه في الحالات الخطيرة قد يصف الطبيب مضادات الهستامين الذي يفرزه الجسم بسبب الحساسية تجاه المكسرات، ما يساعد في ‫تخفيف متاعب الاستجابات التحسسية.