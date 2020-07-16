شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اثناء إنزاله الى قبرة.. شاب يعود إلى الحياة وبعدها بساعات كانت الصدمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل إعلام عربية، وقوع حادثة غريبة نهاية الأسبوع الماضي في بغليزان وبالتحديد ببلدية وادي الجمعة، بالجزائر، حيث تفطن جمع من المواطنين بجنازة أحد شباب المنطقة أنه ولدى دفنه بقبره اتضح أنه لا يزال على قيد الحياة وقلبه ينبض من جديد بالرغم من تغسيله وإقامة مراسيم الجنازة واستلام أهله لشهادة وفاة من قبل المستشفى الجامعي بوهران.





وبحسب أحد مقربيه الذي كان أحد شهود هذه القصة التي يتداولها بكثير من الاستغراب سكان المنطقة، أن الشاب المدعو “ح.ب” 26 سنة تعرض إلى حادث مرور نهاية الأسبوع الماضي على إثر اصطدامه بشاحنة متوقفة لبيع قارورات غاز البوتان ليتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى محمد بوضياف، ثم إلى مستشفى وهران، حيث أكد الطبيب المختص وفاته، وبعد إعادته إلى أهله وإقامة مراسيم الجنازة فوجئ الجميع بعودة نبضات قلبه من جديد داخل قبره لدى دفنه مما أدى إلى إخراجه من القبر، وعرضه من جديد على المستشفى . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وتم وضعه في مصلحة الإنعاش لكنه فارق الحياة من جديد بعدها مباشرة ليعاد دفنه في نفس اليوم وفي ساعات متأخرة من النهار.



وليست هذه الحادثة الوحيدة بغليزان حيث شهدت عاصمة الولاية نفس القصة مع عجوز العام الماضي استيقظت بعد موتها وتغسيلها، لتلغى مراسيم تشييع الجنازة يومها لكن العجوز لم تعمر طويلا لتموت من جديد بعد مدة غير طويلة.!!.