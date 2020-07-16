شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد إيران بالفارسية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة تحذيرية لإيران من الإقدام على إعدام ثلاثة أشخاص شاركوا في احتجاجات معارضة للحكومة في العام الماضي.
وقال ترامب في رسالته مستخدما اللغة الفارسية: " حكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام في إيران لمشاركتهم في احتجاجات. تنفيذ الحكم متوقع خلال لحظات. إن إعدام هؤلاء الأشخاص الثلاثة يبعث برسالة رهيبة للعالم، ولا يجب الإقدام عليه ".
يذكر أن الثلاثة أشخاص المذكورين تم اتهامهم بالمشاركة في أعمال تخريب وحرق متعمد بنية مواجهة جمهورية إيران الإسلامية وشن حرب ضدها.
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