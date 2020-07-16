شكرا لبحثكم عن خبر عصام شريم في قناة الجزيرة : سلطان البركاني يخطط لخلافة هادي وطارق عفاش يزرع الخلاف بين أبناء تهامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن عضو مجلس الشورى والقيادي المؤتمري د. عصام الشريم هجوما حادا على حزب المؤتمر ورئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني وقائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح.

وقال القيادي المؤتمري المعروف د. عصام الشريم إن من حق الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يقلق ويخاف من حزب المؤتمر الذي ينتمي له لأنه من خذله.

وفي لقاء مع قناة الجزيرة قال الشريم " نحن المؤتمريين خذلنا الرئيس هادي في صنعاء وتحالفنا مع الحوثي وبعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح تحالفنا مع الإمارات ".

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وأضاف " نحن رفضنا انتخاب سلطان البركاني رئيسا للبرلمان بتوجيهات من الإمارات ومن قام بانتخابه هم أعضاء الإصلاح ، والآن رئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني يريد أن يصبح رئيسا وينازع هادي في سلطته.

وتحدث عن طارق محمد صالح قائد المقاومة الوطنية بقوله " كنت أتمنى أن يقاتل في سنحان أو صنعاء من أجل الوطن وأن يترك الحرشة " زرع الخلاف" بين أبناء تهامة.

منوها أن من حق الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يقلق وأن يخاف المؤتمريين لانهم متقلبون ومؤكدا أن حزب المؤتمر ليس لأسرة علي صالح أو لأشخاص بل حزب كبير لليمن بأكمله.