شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس تحرير اليمن العربي : هدف الحوثي من ناقلة النفط الحصول على الأموال .. ولابد من قرار من مجلس الامن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق الدكتور جمال محسن رئيس تحرير موقع الخليج 365 على موضوع الخزان النفطي العائم"صافر" وحل لهذه القنبلة البيئية الموقوتة في عرض البحر الأحمر . وقال في مداخلة على قناة النيل الاخبارية المصرية ان الباخرة قابعة منذ أكثر من 5 سنوات وهذه تستخدم في نقل المواد الخام وهذه الناقلة توجد تحت سيطرة الحوثيين والحوثيين.

وكشف محسن ان الهدف من سيطرة مليشيا الحوثي عليها هو الحصول على الأموال. Advertisements وحول خطورة هذهة النقالة قال محسن انها ستؤدي إلى كارثة بالبحر الاحمر والمناطق الساحلية واغلاق تام بالحبر الاحمر وستؤثر على قناة السويس، مما يستوجب على مجلس الامن ومن المفترض ان يكون هناك قرارات حاسمة. وحول موقف الامم المتحدة قال إن الكورة في ايطار مجلس الامن لأن في وجود الناقلة والنفط سيؤدي الي كارثة ذ قرار حاسم من المجلس الامن وأن تتولى القيامم بتقييم الباخرة والان في الوقت الحاضر ان تتوجه الجهود التي يتم تحصيلها لان اليمن بحاجة الي الجوانب الصحة الكثير فيجب ان توجه الاموال التي يتم تحصيلها وبيعها ان توجه القطاعي الصحي والغذائي

وكانت وزارة المياه والبيئة ، عبرت عن املها في ان يدرك المجتمع الدولي حجم الأضرار البيئية الهائلة المتوقعة في حال انفجار الخزان أو حدوث تسريب إلى مياه البحر الأحمر وهو ما قد يتسبب في انقراض أنواع بحرية لا توجد إلا في البحر الأحمر، مما يعني فقدانها إلى الأبد كجزء مهم من التراث الطبيعي الحي والثروة الجينية الهامة للعالم ككل، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأخرى التي ستطال الشعاب المرجانية واشجار المنجروف والقشريات والطيور.

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