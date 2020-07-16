أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 16 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:

مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/490533/ محلل سياسي لــ"الخليج 365": أبناء الجنوب لهم قضية عادلة.. ويشيد بجهود المجلس الانتقالي https://www.elyamnelaraby.com/490534/ مليشيا الحوثي تستهدف القرى في النجيبة السفلى وكيلو 16 بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/490535/ المشتركة تكسر هجوما حوثيا على مواقعها شرق حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/490537/ Advertisements ارتفاع حالات كورونا باليمن إلى 1526 بعد تسجيل 10 حالات جديدة https://www.elyamnelaraby.com/490543/ انفجار عنيف في سوق الظهار وسط مدينة إب https://www.elyamnelaraby.com/490546/ الأرصاد يعلن عن النشرة التنبيهية المتوقعة خلال ال24 ساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/490547/ مقتل 14 حوثيا بغارات استهدفت مواقع المليشيا بكتاف صعدة https://www.elyamnelaraby.com/490550/ استمرار المعارك الضارية بين القوات الجنوبية والحوثيين في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/490553/

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