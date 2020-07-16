مقتل 14 حوثيا بغارات استهدفت مواقع المليشيا بكتاف صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
صعدة - الخليج 365
لقي 14 من عناصر مليشيات الحوثي المتمردة مصرعهم، في غارات شنتها مقاتلات التحالف على جبل الهضبة في جبهة البقع بمديرية كتاف بمحافظة صعدة.
وفي الجوف، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات عربة bmb وعدد من الأطقم ومصرع كل من كان عليها من عناصر المليشيات.
يأتي ذلك بالتزامن مع التقدمات الكبيرة للقوات الحكومية مسنود بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف في جبهات الجوف ومأرب وقانية،وسط انهيار في صفوف المليشيات الحوثية المتمردة.
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