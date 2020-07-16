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مقتل 14 حوثيا بغارات استهدفت مواقع المليشيا بكتاف صعدة

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صعدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

مقتل 14 حوثيا بغارات استهدفت مواقع المليشيا بكتاف صعدة

صعدة - الخليج 365

لقي 14 من عناصر مليشيات الحوثي المتمردة مصرعهم، في غارات شنتها مقاتلات التحالف على جبل الهضبة في جبهة البقع بمديرية كتاف بمحافظة صعدة.

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وفي الجوف، استهدفت مقاتلات التحالف  بعدة غارات  عربة bmb وعدد من الأطقم ومصرع كل من كان عليها من عناصر المليشيات.

 

يأتي ذلك بالتزامن مع التقدمات الكبيرة للقوات الحكومية مسنود بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف في جبهات الجوف ومأرب وقانية،وسط انهيار في صفوف المليشيات الحوثية المتمردة.

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