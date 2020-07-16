الأرصاد يعلن عن النشرة التنبيهية المتوقعة خلال ال24 ساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

الخليج 365 - علي كامل:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن النشرة التنبيهية المتوقعة خلال ال24 ساعة القادمة.



وبحسب المركز، تشير تحاليل المركز الوطني للأرصاد ومعطيات الرصد والتنبؤات العددية كذلك صور الأقمار الاصطناعية إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على أجزاء واسعة من المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية الجنوبية والغربية مع نشاط للرياح السطحية يعمل على أثارة الغبار على مناطق واسعة من البلاد وارتفاع الموج على المسطحات المائية.

وتوقع المركز الوطني للارصاد هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكذلك على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية وصولاً الى المناطق المحاذية لها.

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وذكر أن أجواء مغبرة نسبياُ على المناطق الصحراوية والمناطق الساحلية وأجزاء من المرتفعات الجبلية و الهضاب الداخلية خصوصاً الشمالية الغربية مع تحسن تدريجي وملحوظ في مدى الرؤية الأفقية ..

كما توقع اضطراب شديد للبحر في أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.

ونــبــه المركز الوطني للأرصاد الاخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها وخاصة سائقي المركبات عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبيلة أثناء وبعد هطول الأمطار، المواطنين في المناطق المتأثرة بالعوالق التربية وخاصة من لديهم أمراض صدرية كذلك سائقي المركبات من التدني في الرؤية الأفقية بسبب الغبار، الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية إلى أخذ الحيطة والحذر من الاضطراب الشديد في البحر وارتفاع الموج.