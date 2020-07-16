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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات كورونا باليمن إلى 1526 بعد تسجيل 10 حالات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
عدن - الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، الأربعاء 15 يوليو /تموز 2020، تسجيل (10) حالات إصابة جديدة.
وأوضحت اللجنة في تغريدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الحالات الجديدة توزعت كالتالي:(7) حضرموت
(3) تعز".
وبينت، أنه تم تسجيل (4) حالات وفاة منها (3) بحضرموت، و(1) بتعز، وسجلت (9) حالة شفاء، منها (4) يشبوة، و(4) بتعز، و(1) بحضرموت.
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى ( 1526) منها (433) وفاة و(694) تعافي.
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