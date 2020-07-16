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المشتركة تحبط محاولة تسلل للمليشيات في الفازة جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

المشتركة تحبط محاولة تسلل للمليشيات في الفازة جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

 

 

وقال مصدر عسكري أن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة.

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وأضاف المصدر أن وحدات اللواء الخامس عمالقة المرابطة في الخطوط الأمامية رصدت تحركات الحوثيين واشتبكت مع العناصر المتسلله وأوقعت في صفوفهم 3 جرحى فيما لاذ البقية منهم بالانسحاب من حيث أتوا.

 

 

وتتوالى خسائر المليشيات الحوثية البشرية والمادية على أيادي القوات المشتركة في مختلف مناطق الحديدة جراء خروقاتها للهدنة الأممية دون أن تحقق اي انتصار او تقدم يذكر

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