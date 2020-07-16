شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تحبط محاولة تسلل للمليشيات في الفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وقال مصدر عسكري أن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة.

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وأضاف المصدر أن وحدات اللواء الخامس عمالقة المرابطة في الخطوط الأمامية رصدت تحركات الحوثيين واشتبكت مع العناصر المتسلله وأوقعت في صفوفهم 3 جرحى فيما لاذ البقية منهم بالانسحاب من حيث أتوا.

وتتوالى خسائر المليشيات الحوثية البشرية والمادية على أيادي القوات المشتركة في مختلف مناطق الحديدة جراء خروقاتها للهدنة الأممية دون أن تحقق اي انتصار او تقدم يذكر