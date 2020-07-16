مليشيا الحوثي تستهدف القرى في النجيبة السفلى وكيلو 16 بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الإجرامية، قرى ومزارع المواطنين في النجيبة السفلى وقطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، فيما ردت القوات المشتركة على مصادر النيران واخمدتها.



وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن المليشيات الحوثية استهدفت قرى ومزارع المواطنين في النجيبة السفلى وقطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة،فيما حدد القوات المشتركة مصادر نيران مليشيات الحوثي وتمكنت من اخمادها محققة إصابات مباشرة.

Advertisements

وأضاف المصدر أن القوات المشتركة تمكنت من التعامل بنجاح مع تحركات حوثية صوب منطقة الجاح وكبدت المليشيات خسائر فادحة.

وتواصل القوات المشتركة تكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية واستهداف الأحياء السكنية ومزارع المواطنين في محافظة الحديدة.