شكرا لقرائتكم خبر عن من هي الدولة العربية التي حطمت الرقم القياسي وتخطت الصين في إصابات كورونا ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل الإعلام المصرية إن مصر تخطت الصين في عدد إصابات فيروس كورونا، بعدما سجلت أمس الأول الثلاثاء 83930، مقابل 83.605 في الصين.

وأوضحت صحيفة "الوطن" المصرية، أن مصر سجلت 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة وبعد تسجيل هذا الرقم تتجاوز مصر الصين في عدد الاصابات بفيروس كورونا، حيث أن عدد المصابين في الصين بلغ 83.605 مصابين.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، خروج 569 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.

وقالت الوزارة إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.