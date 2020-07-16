شكرا لبحثكم عن خبر ميناء عدن يبدأ باستقبال شحنات المواشي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت يوم أمس، أول شحنة مواشي تحمل ما يقارب 6169 من الأغنام و154 من العجول و الابقار إلى ميناء عدن بعد الاتفاق الذي تم يوم أمس مع وكلاء النقل السواعي الخشبية و مدير الأرصفة التجاري لميناء المعلا ، حيث تم الاتفاق على أن يتم فحص البحارة قبل دخولهم الميناء و رش السفنية أو الساعية الخشبية كاملة للتعقيم و عدم نقل المسافرين للوباء .

يأتي ذلك بعد توقف دام عدة أشهر على ضوء منع قيادة الميناء وصول مواشي إلى ميناء عدن عبر السفن و السواعي الخشبية ضمن إجراءاتها الصارمة التي اتخذتها للوقايا من انتشار وباء كورونا.

وتأتي هذه الخطوة الإيجابية من قيادة ميناء عدن للسماح لدخول المواشي إلى الميناء لتخفيف معاناة المواطنين للحصول على مواشي بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية في ظل الإقبال عليها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.