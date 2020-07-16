محلل سياسي لــ"اليمن العربي": أبناء الجنوب لهم قضية عادلة.. ويشيد بجهود المجلس الانتقالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

الشحات غريب

علق المُحلل السياسي فضل القطيبي على قرار الانتقالي باعلان الادارة الذاتية للجنوب.



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وقال القطيبي في تصريحات خاصة لليمن العربي : الجميع يعلم أن أبناء الجنوب لهم قضية عادله وهي استرداد دولتهم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وقد ناضل ابنا الجنوب من عام ٩٤ وحتى الان وستطاع ابناء الجنوب أن يكون لهم ممثل امام المجتمع الإقليمي والدولي وهو المجلس الانتقالي الجنوبي فهو الممثل الوحيد لابناء الجنوب وقد تم اعلان الادارة الذاتية بسبب عدم تنفيذ اتفاق الرياض من قبل مايسمى بالشرعية فهو لا يستطيع أن ينظر الى ابناء الجنوب وهم يعانون الامرين من هذه العصابات الاجرامية التي تقوم بتسخير الشرعية في تنفيذ مخططات خاصة بها ولدول اقليمية معادية للمنطقة العربية فقام باعلان الادارة الذاتية والعمل على الارض في تطبيع الاوضاع على الساحة الجنوبية.

إنه لايمضي على إعلان الإدارة الذاتية للجنوب الا وقت بسيط جدا، ومع ذلك تم إنجاز ما نسبته 80 بالمئة من إغاثة عدن من السيول والأمطار وفي مواجهة جائحة كورونا، تم إعداد مستشفيات كاملة، ومستشفيات ميدانية، كما تم إعداد المستشفيات العامة والخاصة لاستقبال كل الأمراض الوبائية الأخرى، وتم اصلاح أولي للطاقة الكهربائية، وسوف يتم إدخال طاقة مشتراه خلال هذه الايام القادمة، وتم إعادة المياه إلى الأحياء في عدن، ويجري إصلاح منظومة الصرف الصحي، وتنظيف شوارع عدن من الأتربة التي خلفتها الأمطار والقمامة وأماكن المياه الراكدة، وتم توريد مبالغ مالية من الإيرادات خلال هذه الفترة، وسوف يتم توجيهها لحل الخدمات العامة للمواطنين، كما تم الوقوف أمام بعض الفاسدين والمخالفين للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وتم إحالت الكثير منهم إلى للقضاء، كما تم ضبط الحالة الأمنية في عدن بما يؤدي إلى السكينة العامة للمواطنين، وكذلك الحال تنظيم وترتيب وتسليم الرواتب للموظفين، ويجري العمل على تقنين وتنظيم وضبط اختصاصات وصلاحيات اللجنة الإدارية الذاتية العليا ولجان المحافظات للفترة القادمة.