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إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بين التحيتا والخوخة جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بين التحيتا والخوخة جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، من إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة في الحديدة.

 

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 وقال مصدر عسكري أن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية تسللت إلى الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة وقامت بزرع العبوة الناسفة في الطريق.

 

وأكد المصدر أن افراد الفرق الهندسية في اللواء الثاني عشر عمالقة عثروا على العبوة الناسفة المزروعة على الخط الترابي وتمكنوا من تفكيكها وأبطالها بنجاح.

 

وتواصل مليشيات الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية في محاولة منها لإلحاق مزيدا من الأضرار في صفوف المدنيين وتعريض حياتهم إلى الموت

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