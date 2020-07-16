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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي لـ "الخليج 365": ثلاثي الشر جلبوا للأمة العربية الويلات والحروب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
الشحات غريب
علق المُحلل السياسي فضل القطيبي على تدخلات ثلاثي الشر (تركيا وايران وقطر) في اليمن.
وقال القطيبي في تصريحات خاصة لليمن العربي: نحن كماء نشاهد هذا الثالوث الارهابي الذي جلب للامة العربية الويلات والحروب منذ القدم فثالوث الشر المتمثل بتركيا وقطر وايران كلاهما يعملان على زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة فقامو بزرع هذه العصابات الارهابية في جميع بلدان المنطقة العربية من اجل ان يستطيعون أن يتوغلوا بين اوساط المجتمع وحتى يقومون بتفكيك المنظومة العربية فهم يحاولون أن يبنون ممالكهم على جماجم الشعب العربي تحت يافطة الدين فنحن نشاهد هذه الدول تقوم بارسال الاسلحة وتهريبها على البحر لايصالها الى هذه الجماعات الارهابية المتطرفة، فهذه إيران هي التي دربت وكونت من مثل هذه التنظيمات باسم ولاية الفقية ونشرتها في جميع البلاد العربية لزعزعة امن واستقرار المنطقة مثل حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن
وتركيا وقطر كونت مجاميع ارهابية وتم توزيعها على جميع بلدان العالم كما هو في ليبيا وسوريا واليمن وغيرها من البلدان كل هذا من اجل تفكيك الانظمة العربية ليسهل للاعداء من القضاء على ماتبقى من الجيوش العربية وعلى راس هذه الجيوش الجيش العربي المصري فهذه الجماعات الارهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين وجميع فروعها في جميع الدول لابد من إستئصالها وجتثاثها حتى لا تؤثر على الأمن القومي العربي ففي اليمن مايسمى بحزب الاصلاح هذا الحزب جزاء من هذه التنظيمات الاخوانية الارهابية التي تستقبل كل الدعم العسكري والمالي من تركيا وقطر واما إيران وحزب الاصلاح الارهابي فالعلاقات كانت من السابق عبر قطر وجماعة الحوثي.
فنحن نشاهد مايجري في العراق وسوريا وليبيا واليمن من حروب ودمار كل هذا بسبب هذا الثالوث الذي اتى بالدمار والخراب الى المنطقة العربية، نعم انه ثالوث الشر الذي لايخدم إلا أعداء الاسلام والمسلمين.
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