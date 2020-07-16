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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يُجيب: لماذا شهدت حضرموت أمن واستقرار دون المحافظات الاخرى؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
الشحات غريب
كشف المُحلل السياسي فضل القطيبي، لماذا شهدت حضرموت أمن واستقرار دون المحافظات الاخرى.
وقال القطيبي في تصريحات خاصة لليمن العربي: من ناحية الأمن في حضرموت لم يحصل الا في عاصمة المحافظة المكلا والمناطق المجاورة لها وكان ذالك بفضل الله ثم بفضل التحالف العربي وبالمشاركة على الارض من قبل النخبة الحضرمية التي استطاعة أن تحسم امر القاعدة وجماعات الإخوان الإرهابية.
أما في الجزء الثاني من حضرموت وهو الوادي والصحراء ماتزال التنظيمات الارهابية متواجدة في هذه المناطق وكان تواجدها بتسهيل من المعسكرات الاخوانية التابعة لحزب الاصلاح الارهابي وكما نشاهد في حضرموت الوادي والصحراء تتم الاغتيالات لابناء حضرموت على مرا ومسمع قوات المنطقة الاولى التي هي الداعم الرئيسي لهذه الجماعات الارهابية في حضرموت وشبوة وبالتعاون مع القوات المتواجدة في مارب.
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