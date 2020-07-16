شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القطيبي لــ"اليمن العربي": التفاوض هو منهج المجلس الانتقالي وخياره الأساسي منذ أن تم إعلانه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

الشحات غريب

كشف المُحلل السياسي فضل القطيبي أسباب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض.



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وقال القطيي في تصريحات خاصة لليمن العربي: الجميع يعلم أن التفاوض هو منهج المجلس الانتقالي وخياره الأساسي منذ أن تم إعلانه، ومنصوص على ذلك في كل وثائقه، غير أن ما يسمى نظام الشرعية اليمنية هو من يقوم بالحشودات وخرق أي هدنة أو وقف لإطلاق النار أو أي اتفاق، واتفاق الرياض خير دليل على ذلك، الانتقالي لم يحشد ولم يفجر الوضع الحالي، ولم يذهب إلى مأرب أو أي مكان، قيادة ما يسمى الشرعية التي يقودها الإصلاح، هي التي تقوم بالحشودات وهي التي لا تحترم اتفاق الرياض ولا تلتزم بوقف إطلاق النار ولا تقيم أي احترام للوساطات التي قامت بها العديد من القيادات الجنوبية وقيادة التحالف في عدن، ولا توجد أبسط المعايير الأخلاقية والإنسانية عند مايسمى الشرعية الإصلاحية الإخوانية للحالة التي يعيشها المواطن في عدن، من كارثة الأمطار وجائحة وباء كورونا، والأوضاع المعيشية والمعاناة اليومية الصعبة التي يعيشها الناس.

الانتقالي صبر وأجل وانتظر، لكن ما يسمى الشرعية هي التي تركت القتال مع الحوثيين وانسحبت من كل الجبهات، وسلمت المناطق التي كانت محررة للحوثيين، وحولوا المعركة إلى الجنوب، كما قامت هذه الجماعات الارهابية بمحاولة تغيير مسار عاصفة الحزم الذي نص على عودة الشرعية إلى صنعاء وإنهاء انقلاب الحوثي، وتم حرفها عن مسارها الصحيح والعودة إلى عدن من اجل القضاء على الانتقالي في الجنوب الذي حرر ارض الجنوب من التواجد الحوثي.