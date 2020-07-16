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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مُحلل سياسي يكشف خطورة التدخل التركي في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
الشحات غريب
علق المُحلل السياسي فضل القطيبي على التدخل التركي في اليمن في ظل تدخلات أردوغان في سوريا وليبيا.
وقال القطيبي في تصريحات خاصة لليمن العربي: نقول أن التدخل التركي باليمن قد بدأ بتسيير رحلات جوية مكوكية إلى عدن محملاً أفواج من الإرهابيين الذين عززوا تواجدهم للسيطرة على أبين ولحج والعند إبان حكومة جماعة حزب الاصلاح الإخوانية الارهابية.
وكان لذلك التدخل دور بارز في تمكين الإخوان المسلمين من معسكرات الجيش وصولاً إلى مأرب والبيضاء وشبوة حينها، واليوم لابد من وقوف المجتمع العربي والدولي ضد هذه التدخلات السافرة والتي يقودها أردوغان ونظامه باسم مشروع الخلافة العثمانية مجدداً إبتداءأ من تدخله في ليبيا.
فقد كان التدخل في ليبيا تدخل سافر لدعم هذه الجماعات الارهابية وايضا تم دعم الجماعات الارهابية في سوريا، وهاهي اليوم تعود مرة اخرى هذه القيادات الإخوانية في اليمن المحسوبة على حزب الاصلاح الارهابي بالترويج لتدخل القوات التركية الى اليمن املاً في إنعاش آمالهم من جديد بإقامة دولة الخلافة بعد تلقي التنظيم خسائر متوالية في جميع الجبهات المسيطر عليها، وعلى كل عربي حر الوقوف تجاه هذا التدخل التركي المرتقب مجددا في اليمن وخاصة في المناطق الجنوبية وعلى راسها عدن لان عدن امنها من الامن القومي العربي.
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