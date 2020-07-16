وصول تعزيزات عسكرية سعودية الى عدن برفقة قوات الانتقالي الجنوبي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت مصادر مطلعة في محافظة عدن، عن وصول تعزيزات عسكرية سعودية، مساء الاربعاء، الى المحافظة.

وقالت المصادر أن تعزيزات عسكرية سعودية تتضمن مدرعات وآليات عسكرية وصلت الى مشارف المحافظة في ساعة متأخرة من مساء امس الاربعاء، مشيرة الى أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي رافقت القوات السعودية القادمة من شبوة .