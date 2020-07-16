شكرا لبحثكم عن خبر مقتل وإصابة 13 حوثيا في مواجهات مع الجيش والحزام الأمني بالضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سقط قتلى وجرحى حوثيين في مواجهات ضارية اندلعت مع قوات الجيش والحزام الأمني شمال غرب محافظة الضالع.

وبحسب المركز الاعلامي للواء ٣٠ مدرع فإن قوات من الجيش والحزام الأمني مسنودة بالمقاومة الجنوبية والشعبية بقيادة قائد محور الضالع اللواء هادي العولقي.

Advertisements

وكانت قوات الجيش والحزام الأمني قد شنت فجر الاربعاء هجوم مباغت على مواقع مليشيا الحوثي شمال وشرق قطاع حبيل العبدي تمكنت فيه من قتل واصابة ١٣ مسلح حوثي على الاقل وأسر ٢ عقب مواجهات وصفت بالضارية.

فيما نجحت وحدة هندسية في اللواء ٣٠ مدرع من انتزاع عشرات العبوات الناسفة والالغام الأرضية التي زرعتها المليشيات في مداخل وعلى قرب مدرسة حبيل العبدي والمنازل المجاورة وفجرت عدد منها ظهر اليوم بعد وصول طلائع الجيش والمقاومة، في محاولة حوثية فاشلة لوقف التقدم وإفشال النصر الذي بدأت ملامحة تلوح بلافق.