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مقتل وإصابة 13 حوثيا في مواجهات مع الجيش والحزام الأمني بالضالع

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

سقط قتلى وجرحى حوثيين في مواجهات ضارية اندلعت مع قوات الجيش والحزام الأمني شمال غرب محافظة الضالع.

 

وبحسب المركز الاعلامي للواء ٣٠ مدرع فإن قوات من الجيش والحزام الأمني مسنودة بالمقاومة الجنوبية والشعبية بقيادة قائد محور الضالع اللواء هادي العولقي.

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وكانت قوات الجيش والحزام الأمني قد شنت فجر الاربعاء هجوم مباغت على مواقع مليشيا الحوثي شمال وشرق قطاع حبيل العبدي تمكنت فيه من قتل واصابة ١٣ مسلح حوثي على الاقل وأسر ٢ عقب مواجهات وصفت بالضارية.

 

فيما نجحت وحدة هندسية في اللواء ٣٠ مدرع من انتزاع عشرات العبوات الناسفة والالغام الأرضية التي زرعتها المليشيات في مداخل وعلى قرب مدرسة حبيل العبدي والمنازل المجاورة وفجرت عدد منها ظهر اليوم بعد وصول طلائع الجيش والمقاومة، في محاولة حوثية فاشلة لوقف التقدم وإفشال النصر الذي بدأت ملامحة تلوح بلافق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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