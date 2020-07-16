شكرا لبحثكم عن خبر الادارة الذاتية تفشل في رفع اضراب عمال مصافي عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
في محاولة جديدة لرفع إضراب موظفي مصافي عدن زار قائد مجلس المقاومة الجنوبية بعدن " عبدالناصر البعوه " الشهير ب " أبو همام " شركة مصافي عدن وذلك للخروج بحل يؤدي الى رفع الإضراب الذي ينفذه موظفي الشركة منذ عدة أيام .
وكانت محاولات لوفد من الإدارة الذاتية قد باءت بالفشل امام إصرار موظفي الشركة عدم رفع الإضراب حتى إستلام كافة مستحقاتهم المتأخرة منذ عدة أشهر .
الجدير بالذكر ان موظفي شركة مصافي عدن ينفذون إضرابا شاملا منذ مطلع الأسبوع الجاري اعتراضا على عدم صرف مرتباتهم منذ مايو الماضي .
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