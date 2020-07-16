الخارجية اليمنية تطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم التحالف بحق اليمنيين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعت وزارة الخارجية في اليمن، مساء الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة للتحقيق في كافة “جرائم التحالف” بحق المدنيين في البلاد.

وجددت الخارجية في بيانها، دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية للاضطلاع بواجبها الاخلاقي والإنساني تجاه الشعب اليمني.

وقالت الخارجية اليمنية إن “جرائم التحالف بقيادة السعودية بحق اليمن أرضاً وإنساناً سوف تستمر طالما العالم يدير ظهره لليمن ولا يحرك ساكناً”.

وأبدت استغرابها من عقد مجلس الأمن جلسة للنظر في قضية خزان صافر الذي يرسو في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن، في حين “لم يعقد أي جلسة خاصة لمناقشة جرائم الحرب التي ترتكبها قوى التحالف”.

وكان تحالف العدوان استهدف منازل في قرية المساعفة شرق الحزم بمحافظة الجوف شمالي اليمن، وراح ضحيتها 31 قتيل وجريح.

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر محلي أن المستشفيات استقبلت 24 جثة مقطعة الأوصال جلها لنساء وأطفال، بالإضافة إلى سبعة جرحى.

واستهدفت مقاتلات التحالف منزل المواطن مبخوت مرزوق مرعي في منطقة المساعفة خلال حفل “ختان” مولود يبلغ من العمر أسبوع.

ويوم الأحد أعلنت صنعاء عن استشهاد 10 مواطنين على الأقل بينهم نساء وأطفال، بغارة للتحالف على منزل أحد المواطنين في مديرية وشحة في حجة المحادة للمملكة.

وقالت الأمم المتحدة ، إن “التقارير الأولية تشير إلى أنه في 12 يوليو قتلت غارة جوية سبعة أطفال وامرأتين في منطقة الوشحة بمحافظة حجة شمالي غربي اليمن، وأصيب طفلان وامرأتان أخريان وتم نقلهما إلى مستشفى عبس لتلقي العلاج”.

وأقر التحالف بقيادة السعودية على لسان المتحدث باسم قواته تركي المالكي باحتمالية وجود ما اسماه حادث عرضي في استهداف مدنيين بينهم نساء وأطفال في مدينة حجة شمال اليمن.