قبائل مأرب تستعد للإعلان عن تكتل قبلي كبير والسعودية تستبق الأحداث بالإنسحاب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب



كشفت مصادر قبلية في محافظة مأرب شرقي اليمن ، عن تحركات يجريها عدد من مشائخ محافظة مأرب، لإنشاء تكتل قبلي مناهض لحزب الاصلاح الذي يسيطر على المحافظة.

واكدت المصادر أن عدد كبير من قبائل المحافظة، أبدت استعدادها الكامل للانضمام الى التكتل القبلي الجديد لقبائل مأرب ودعمه بالمال والسلاح والمواقف السياسية ضد حزب الاصلاح وميليشياته التي ارتكبت ابشع الجرائم بحق أبناء المحافظة والذي كان اخرها قتل الشيخ محسن سبيعيان وافراد اسرته في هجوم مباغت شنته مليشيات الاصلاح على منازلهم .

وقالت المصادر في تصريحها لـ”الخليج 365” إن قائد عسكري كبير موالي لهادي (لم تسميه)، ابدى ترحيبه بالتكتل الجديد المتوقع اعلانه خلال الأيام القادمة.. مؤكدة أن عدد من مشائخ مراد وعبيدة التقت مؤخراً بمقربين لاّل سبيعيان، حيث ابدوا استياءهم مما جرى للشيخ الفقيد محسن سبيعيان وافراد اسرته، وملبيين لداعي النكف.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب عدد من كبار المشائخ في مأرب قد تولوا مهمة التواصل والتنسيق مع أبناء ومشايخ القبائل في المحافظة لإستكمال تأسيس التكتل ودعوت باقي القبائل بالمحافظة للاستجابة لداعي النكف والتحرك ضد مليشيات الاصلاح في المحافظة .

ودفعت هذه التحركات، بالقوات السعودية المتواجدة في عدد من المعسكرات بالمحافظة الى الانسحاب والتراجع باتجاه منفذ حرض، وذلك بالتزامن مع سحب السعودية لأغلب الأسلحة الثقيلة بالمحافظة، سيما مع اقتراب الجيش اليمني واللجان الشعبية من تحرير المحافظة.