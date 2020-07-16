شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : الجمهور يطالب الفنانة الاستعراضية انجي خوري بفتح السحاحيب في اطلالتها الغير اعتيادية الأخيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة الاستعراضية السورية انجي خوري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي في انستجرام عدة صور ظهرت فيها بسروال من الجلد الأسود طرز عليه عدد كبير من السحاحيب من جهة الورك والأفخاذ الى أخمص الساقين ونسقت اطلالتها ببلوز من نفس اللون وأسدلت شعرها على كتفيها كاشفة عن جزء من بطنها تحت البلوز القصيرة.

وعلقت خوري على اطلالتها بسؤال المتابعين:

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“انا ميييين؟”

Advertisements View this post on Instagram A post shared by angie khoury (@angiekhouryme) on Jul 14, 2020 at 8:18am PDT

واستغرب الجمهور اطلالة خوري المحتسمة التي لم يتعود عليها الجمهور بعد الكمية الكبيرة من صور العري الفاضحة التي اعتادت خوري مشاركة جمهورها بها لتفاصيل منحنيات جسمها المثيرة وجسدها الممشوق المغري ودعاها الجمهور الى فتح السحاحيب في سروالها لاضافة الاغراء والجمال للصورة.

وتغزل الجمهور بجمال العارضة السورية صاحبة أغنية كالوبس في التعليقات وطالبوها بفتح بث مباشر جديد بحجة اشتياقهم لاطلالاتها وظهورها في غرفة نومها.

والجدير بالذكر ان انجي كانت قد دخلت في أزمة اعلامية منذ فترة بعد ترحيلها من بيروت الى دبي ثم ترحيلها قسراً الى سوريا نتيجة محتوى حساباتها الفاضحة على شبكات التواصل الاجتماعي واتهامها لغريمتها قمر بالاشتراك مع طليقها آدم في اختطافها وتشويه وججها وسرقة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.