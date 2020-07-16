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عدن - ياسمين التهامي - اجتماع طارئ وقرارات حاسمة.. الحوثيون يعلنون عن الشخصية الجديدة التي ستتولى رئاسة المجلس السياسي الأعلى ويفاجئون "المشاط" بهذا القرار الصادم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المجلس السياسي لمليشيا الحوثي بصنعاء الثلاثاء تمديد فترة رئاسة المجلس ، مهدي المشاط، لعام كامل. وأقر المجلس السياسي التابع للحوثيين تمديد فترة رئاسة المشاط لعام كامل والذي يبدأ من 24 أغسطس 2020م جاء ذلك أثناء اجتماع أعضاء مايسمى المجلس السياسي الذي أكد على أن فترة التمديد جاءت بعد نجاح المشاط في إدارة عمليات ما يسمى توازن الردع التي نفذتها الميليشيا باتجاه الأراضي المجلس السياسي لمليشيا الحوثي بصنعاء الثلاثاء تمديد فترة رئاسة المجلس ، مهدي المشاط، لعام كامل. وأقر المجلس السياسي التابع للحوثيين تمديد فترة رئاسة المشاط لعام كامل والذي يبدأ من 24 أغسطس 2020م جاء ذلك أثناء اجتماع أعضاء مايسمى المجلس السياسي الذي أكد على أن فترة التمديد جاءت بعد نجاح المشاط في إدارة عمليات ما يسمى توازن الردع التي نفذتها الميليشيا باتجاه الأراضي السعودية . الحوثيون يعلنون الشخصية ستتولى رئاسة المجلس واستعرض الاجتماع ما اعتبره الإنجازات العسكرية النوعية في مجال القوة الصاروخية والطيران المسير والرد الفوري والدقيق على أي اعتداءات أو جرائم يرتكبها العدوان بحق اليمن بحسب بيان إجتماع المجلس . كما جدد المجلس السياسي للحوثيين التأكيد على مواقف الجمهورية اليمنية الثابتة، تجاه القضية الفلسطينية والبيان الصادر عن المجلس في يونيو 2019م الذي دعا لموقف عربي وإسلامي موحد عبر خطوات عملية وميدانية سياسية وعسكرية واقتصادية لدعم تحرير فلسطين من احتلال الكيان الصهيوني الغاصب حد زعمه.

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