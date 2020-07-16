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عدن - ياسمين التهامي - وأخيرًا.. السيسي يطيح بالمقاول والممثل "محمد علي" وهكذا كان مصير الأخير اليوم؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وادر قوية للإطاحة بالممثل والمقاول محمد علي، أزمة كبيرة يتعرض لها الفنان ورجل الأعمال والمعارض المصري محمد علي، حيث يواجه حتمالية ترحيله إلى بلاده بعدما تقدمت السلطات المصرية لإسبانيا بطلب لتسليمه من أجل محاكمته في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال. وكان محمد علي قد شن هجوما واسعا ودعا إلى أول التظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحدث حراك شعبي في الشارع هو الأبرز في فترة حكم السيسي. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، مثل محمد علي أمام قاض إسباني في جلسة استماع أولية عبر الفيديو يوم التاسع من يوليو الجاري. ومنحت المحكمة محمد علي، مهلة 45 يوما لعرض قضيته والأسباب التي تستدعي عدم ترحيله إلى بلاده. وأشارت الصحيفة إلى أن محمد علي رفض في رسالة بالبريد الإلكتروني التهم الموجهة إليه، واعتبرها محاولة لمعاقبته على نشاطه المعارض لنظام الحكم في مصر على حد وصفه. وكانت محكمة مصرية قد حكمت غيابيا على محمد علي بالسجن خمس سنوات في فبراير 2019، وألزمته بدفع مبلغ 250 ألف دولار متأخرات ضرائب. ووفقا للصحيفة، يتضمن ملف طلب تسليم محمد علي الذي تقدمت به مصر للقضاء الإسباني على العديد من الاتهامات، المتمثلة في إبرام صفقات عقارية عام 2006 دون الإعلان عن جزء من مبيعاته. وعلق محمد علي للصحيفة، قائلا: "لقد غادرت مصر قبل عامين ولم يوقفني أحد". وأتم "إذا كنت قد مارست الاحتيال، فلماذا سمحوا لي بمغادرة البلاد؟ أتمنى أن يقف القضاء الإسباني في صفي ضد السلطات المصرية، لأن إسبانيا دولة عادلة تدافع عن حقوق الإنسان". وادر قوية للإطاحة بالممثل والمقاول محمد علي، أزمة كبيرة يتعرض لها الفنان ورجل الأعمال والمعارض المصري محمد علي، حيث يواجه حتمالية ترحيله إلى بلاده بعدما تقدمت السلطات المصرية لإسبانيا بطلب لتسليمه من أجل محاكمته في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال. وكان محمد علي قد شن هجوما واسعا ودعا إلى أول التظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحدث حراك شعبي في الشارع هو الأبرز في فترة حكم السيسي. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، مثل محمد علي أمام قاض إسباني في جلسة استماع أولية عبر الفيديو يوم التاسع من يوليو الجاري. ومنحت المحكمة محمد علي، مهلة 45 يوما لعرض قضيته والأسباب التي تستدعي عدم ترحيله إلى بلاده. وأشارت الصحيفة إلى أن محمد علي رفض في رسالة بالبريد الإلكتروني التهم الموجهة إليه، واعتبرها محاولة لمعاقبته على نشاطه المعارض لنظام الحكم في مصر على حد وصفه. وكانت محكمة مصرية قد حكمت غيابيا على محمد علي بالسجن خمس سنوات في فبراير 2019، وألزمته بدفع مبلغ 250 ألف دولار متأخرات ضرائب. ووفقا للصحيفة، يتضمن ملف طلب تسليم محمد علي الذي تقدمت به مصر للقضاء الإسباني على العديد من الاتهامات، المتمثلة في إبرام صفقات عقارية عام 2006 دون الإعلان عن جزء من مبيعاته. وعلق محمد علي للصحيفة، قائلا: "لقد غادرت مصر قبل عامين ولم يوقفني أحد". وأتم "إذا كنت قد مارست الاحتيال، فلماذا سمحوا لي بمغادرة البلاد؟ أتمنى أن يقف القضاء الإسباني في صفي ضد السلطات المصرية، لأن إسبانيا دولة عادلة تدافع عن حقوق الإنسان".

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