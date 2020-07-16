شكرا لقرائتكم خبر عن صور الجحيم الذي اشتعل في القاهرة وافزع الملايين ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صور الجحيم الذي اشتعل في القاهرة وافزع الملايين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ame width="640" height="480" src=" " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> شب حريق ضخم على طريق القاهرة والإسماعيلية، شرقي العاصمة المصرية، من جراء كسر بخط البترول الخام "شقير – مسطرد", ووفقا لمراسل سكاي نيوز عربية، فقد أدى كسر خط البترول، إلى حدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، مما أدي إلى اشتعال الخام المتسرب. وكشفت مصادر طبية عن وقوع إصابات وخسائر في عدد من السيارات، التي تصادف مرورها على الطريق. وقد توجه وزير البترول، طارق الملا، لموقع الحادث، فيما تتواصل عمليات السيطرة على الحريق​. وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالابتعاد عن طريق مصر الاسماعيلية بسبب الزحام، وأغلقت كل الطريق المؤدية للمكان. فيما أعلن مصدر طبي إصابة 8 حتى الآن، وجار حصر الخسائر ومعرفة عدد المصابين، والكشف عن ما كان هناك حالات وفاة. وقد تم تشكيل لجنة فنية تختص بالوقوف على أسباب الحادث وإبلاغ الجهات الأمنية. ame width="640" height="480" src="" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> شب حريق ضخم على طريق القاهرة والإسماعيلية، شرقي العاصمة المصرية، من جراء كسر بخط البترول الخام "شقير – مسطرد", ووفقا لمراسل سكاي نيوز عربية، فقد أدى كسر خط البترول، إلى حدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، مما أدي إلى اشتعال الخام المتسرب. وكشفت مصادر طبية عن وقوع إصابات وخسائر في عدد من السيارات، التي تصادف مرورها على الطريق. وقد توجه وزير البترول، طارق الملا، لموقع الحادث، فيما تتواصل عمليات السيطرة على الحريق​. وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالابتعاد عن طريق مصر الاسماعيلية بسبب الزحام، وأغلقت كل الطريق المؤدية للمكان. فيما أعلن مصدر طبي إصابة 8 حتى الآن، وجار حصر الخسائر ومعرفة عدد المصابين، والكشف عن ما كان هناك حالات وفاة. وقد تم تشكيل لجنة فنية تختص بالوقوف على أسباب الحادث وإبلاغ الجهات الأمنية.

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