وسط أزمة خانقة... احتراق ناقلة "غاز" جنوب العاصمة صنعاء 

شبّ حريق هائل، الأربعاء؛ نتيجة احتراق ناقلة غاز، في منطقة قحازة، جنوبي العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شاب نت"، "إن حريقًا هائل، التهم ناقلة غاز، كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء، ظهر الأربعاء، وتسببت بحدوث أضرارًا مادية كبيرة في ممتلكات، وسيارات المواطنين".

وعزت ميليشيا الحوثي أسباب اندلاع الحريق في الناقلة إلى إرتفاع درجة الحرارة في الكنويسات، ما أدى الى احتراق الاطارات قبل أن يتمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بصعوبة.

ومنذ نحو خمسة أيام على الأقل تشهد العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة خانقة في الغاز المنزلي وحتى اللحظة ماتزال الأزمة مستمرة، حيث ارتفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء، إلى نحو 12 ألف ريال يمني.

إلى ذلك؛ اتهم مواطنون بصنعاء ميليشيا الحوثي بالوقوف وراء أزمة الغاز وافتعالها بهدف بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة خصوصا مع زيادة الطلب مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

يشار إلى أن العاصمة صنعاء تشهد أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ بداية يونيو الماضي، ألقت بظلالها على حياة المواطنين، وفاقمت من معاناتهم اليومية في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المواطنين بمناطق سيطرة الحوثيين تحت خط الفقر.