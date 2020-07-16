أعلن أطباء وموظفو هيئة مستشفى ابن سيناء بالمكلا، الاربعاء، البدء في الإضراب الجزئي؛ احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية والحقوقية.
وهددت نقابتي أطباء وعمال هيئة مستشفى ابن سيناء بالمكلا في بيان لهما حصل "يمن شباب نت"، على نسخةٍ منه، "بالبدء في الاضراب الجزئي، ابتداءً من الأحد القادم، ولمدة ثلاثة أيام".
وعزت النقابة أسباب الإضراب إلى ما أسمته بـ"الإجحاف وعدم التقدير والانصاف لجهودهم المبذولة في ظل جائحة كورونا، التي يتعرضون لها".
وذكرت النقابة، أن الاضراب يستثنى منه، معاينة الحالات الحرجة، وانقاذ الحياة في كل الأقسام.
وشدد الأطباء والعمال، بالبدء في الاضراب الكلي، بعد ثلاثة أيام من البدء في الاضراب الجزئي، حتى تحقيق كافة مطالبهم.
وسبق وأن هدد الأطباء وعمال هيئة مستشفى ابن سيناء بالإضراب احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية.
يُذكر أن أطباء وعمال مستشفى ابن سيناء بالمكلا، يعانون من عدم صرف السلطة المحلية مستحقاتهم المالية، وحوافز وعلاوة بدل خطورة كورونا لجميع الكادر.
كانت هذه تفاصيل خبر للمطالبة بمستحقاتهم.. - حضرموت: أطباء وموظفو مستشفى "ابن سيناء" يبدأون إضرابًا جزئيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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