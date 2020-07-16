شكرا لبحثكم عن خبر من ذاكرة الفن: فنان صاحب أشهر الأغاني.. بابور جباني لـ انته تبــــاني وديني عدن ساني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الكاتبة / ريم امام

الفنان : احمد عمر صالح بن المسبحي العوذلي صاحب اشهر اغنية في عدن

يا بابور جباني

لـ انته تبــــاني

وديني عدن ساني

قطفت ورده

هذه الاغنيه اللتي مازالت تحلق في فضاءات الوطن العربي والخليج وتتردد على مسامعنا إلى وقتنا الراهن دون ان يعرف لها صاحب، الأغنية من كلمات ولحن وغناء الفنان الأبيني: احمد عمر عوذلي والد الفنان المتألق : ياسر عوذلي

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ولد الفنان احمد عمر عوذلي في مدينه لودر قرية النجده في محافظه ابين ويعود اصله الى مديرية مكيراس منطقة البويب ومن قبيلة المسابحة ( ال عوذلة ) الاصل والنسب.

هو اول قائد للفرقة النحاسيه العسكريه في نهاية الستينات بعد خروج الاستعمار البريطاني ، هاجر الى دوله الامارات العربية المتحدة عام ١٩٧٤م وعاش فيها الى ان اختاره الله الى جواره في عام ١٩٩٤م.

هو صاحب اجمل الاغاني المشهوره التي كانت تتردد على لسان العامة آنذاك.منها على سبيل المثال أغنية

بايجي يوم تذكرني وتندم

بايجي يوم تقطر دمعتك دم واغنية. ابو العيون الكحيلة واغنية يادموعي سيلي بللي منديلي خاف بايرثي لي وغيرها من الأعمال الفنية التي اشتهرت الكثير.

ينسب البعض أغنية "يابابور جبّاني" للفنان اليهودي موشي عوض اما بقصد او بدون وهذا خطأ يجب ان يصحح.

كما ان الفنان الكبير/ الأستاذ عبدالرب إدريس نسب لحن الاغنية له وهي للفنان العوذلي.

نتمنى من المعنيين في وزارة الثقافة ومكتبي الثقافة في عدن وابين حماية وتوثيق اعمال المبدعين ومنهم فناننا الكبير المرحوم احمد عمر عوذلي رحمه الله .