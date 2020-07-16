اخبار الخليج / اخبار اليمن

توقيف مستشار وزيؤ الاعلام معمر الارياني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر توقيف مستشار وزيؤ الاعلام معمر الارياني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -  

قامت رئاسة الوزراء في الحكومة الشرعية اليمنية بتوقيف مستشار في وزارة الإعلام عن العمل والعمل على إيقاف مخصصاته المالية .

وقال المستشار في وزارة الإعلام فهد طالب الشرفي في تغريدة له أمس الثلاثاء، إنه تم إيقاف مرتباته المخصصة من وزارة الإعلام .

ودأب فهد طالب الشرفي على مهاجمة الحكومة الشرعية التي يعمل فيها مستشاراً في وزارة الإعلام، والوقوف مع أطراف معادية للشرعية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف مستشار وزيؤ الاعلام معمر الارياني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا