شكرا لبحثكم عن خبر توقيف مستشار وزيؤ الاعلام معمر الارياني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قامت رئاسة الوزراء في الحكومة الشرعية اليمنية بتوقيف مستشار في وزارة الإعلام عن العمل والعمل على إيقاف مخصصاته المالية .

وقال المستشار في وزارة الإعلام فهد طالب الشرفي في تغريدة له أمس الثلاثاء، إنه تم إيقاف مرتباته المخصصة من وزارة الإعلام .

ودأب فهد طالب الشرفي على مهاجمة الحكومة الشرعية التي يعمل فيها مستشاراً في وزارة الإعلام، والوقوف مع أطراف معادية للشرعية .