شكرا لبحثكم عن خبر توقيف مستشار وزيؤ الاعلام معمر الارياني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قامت رئاسة الوزراء في الحكومة الشرعية اليمنية بتوقيف مستشار في وزارة الإعلام عن العمل والعمل على إيقاف مخصصاته المالية .
وقال المستشار في وزارة الإعلام فهد طالب الشرفي في تغريدة له أمس الثلاثاء، إنه تم إيقاف مرتباته المخصصة من وزارة الإعلام .
ودأب فهد طالب الشرفي على مهاجمة الحكومة الشرعية التي يعمل فيها مستشاراً في وزارة الإعلام، والوقوف مع أطراف معادية للشرعية .
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