مندوب اليمن في الامم المتحدة: على المجتمع الدولي القيام بواجبه تجاه جرائم العدوان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

دعت مندوبة الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة أم كلثوم باعلوي، الأربعاء، المجتمع الدولي للقيام بواجبه تجاه جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق اليمنيين والتي كان آخرها جريمة الجوف بحق المدنيين في محافظة الجوف التي راح ضحيتها 25 شهيدا من النساء والأطفال.

وقالت باعلوي في مداخلة مع المسيرة، إن الصمت الأممي تجاه جرائم العدوان بحق اليمنيين طوال أكثر من خمسة أعوام يشجع تحالف العدوان على ارتكاب مزيدا من الجرائم، ويضع المجتمع الدولي في دائرة التواطؤ مع هذا العدوان.

وأضافت أن تكثيف تحالف العدوان من جرائمه خلال اليومين الماضيين وارتكابه أمس الأول، جريمة بحق ثلاث أسر بمحافظة حجة راح ضحيتها 10 شهداء من النساء والأطفال، وجريمة اليوم بمحافظة الجوف، يدل على تدشين العدوان فصل جديد من جرائمه بحق الطفولة والإنسانية.

Advertisements

وذكرت أن الحصار الجائر الذي تفرضه قوى العدوان على إدخال الغذاء والدواء ومنع وصول المشتقات النفطية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا يعد جريمة حرب وإبادة بحق الشعب اليمني الذي يكتوي بنيران عدوان وحصار غاشم على مدى أكثر من خمسة أعوام.

وأشارت إلى أن مسارعة الأمين العام للأمم المتحدة في رفع اسم تحالف العدوان من قائمة العار بحق مرتكبي جرائم حرب بحق الأطفال في اليمن، كان بمثابة الضوء الأخضر للتحالف بارتكاب جرائم جديدة بمباركة أممية.

ولفتت إلى أن جرائم العدوان تستدعي تحرك جاد في المحافل الدولية وتقديم الجناة للمساءلة القانونية بموجب القانون الدولي لارتكابهم جرائم حرب كاملة الأركان بحق الشعب اليمني.