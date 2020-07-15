شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. ارتفاع قتلى غارة للتحالف في "الجوف" إلى 24 مدنيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ارتفع عدد ضحايا غارة جوية شنها التحالف العربي، الأربعاء، على مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف شمالي اليمن، إلى نحو 24 قتيلا من المدنيين، بحسب قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة الحوثي.

ونقل موقع القناة عن مصادر محلية لم يسمها إن "عدد ضحايا الغارة ارتفع إلى نحو 24 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال".

وأضافت أن مستشفى مأرب (شرق) استقبل 16 جثة مقطعة الأوصال لنساء وأطفال، فيما استقبل مستشفى الحزم جثث 8 آخرين وعدد من الجرحى.

وكانت جماعة الحوثي أفادت، في وقت سابق، بمقتل 9 مدنيين، وإصابة 7 آخرين، جراء غارة للتحالف استهدفت منطقة المساعفة بمدينة الحزم.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من التحالف، لكنه عادة ما يقول إنه حريص على تجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

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ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وقال مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن، عبر حسابه بـ"تويتر": "نشعر بالفزع إزاء تقارير أفادت بمقتل وإصابة مدنيين، بينهم أطفال، في هجوم بمحافظة الجوف".

وطالبت المنظمة "جميع الأطراف المتحاربة (في اليمن) بوضع حد للعنف وحماية المدنيين أينما كانوا".

وقالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن استمرار قتل المدنيين باليمن، في الوقت الذي تتوفر فيه خيارات وقف إطلاق النار على طاولة المفاوضات، هو "أمر غير مفهوم".

وجاء ذلك غداة غارة جوية على محافظة حجة (شمال غرب) أودت بحياة 7 أطفال وامرأتين، حسب بيان أممي.

وخلفت الحرب، المستمرة للعام السادس، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية، إذ بات 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وفق الأمم المتحدة.