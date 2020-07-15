شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. المصافي تبدأ تضخ المحروقات لتنهي أزمة خانقة عاشتها عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال مصدر مسؤول في شركة مصافي عدن أنه يتم الان ضخ خمسة آلاف طن بنزين لشركة النفط من أجل توزيعها غدا على محطات الوقود حيث تتم حاليا عملية الضخ إلى شركة النفط.
وكشف المسوؤل أن سفينة محملة بكميات من المشتقات النفط التجاري سيبدأ الليلة تفريغها الى خزانات الشركة.
وطمأن المسوؤل المواطنين بان الازمة التي شهدتها عدن خلال اليومين الماضيين ستنتهي غدا بعد بدأ تفريغ المشتقات النفطية.
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