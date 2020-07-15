شكرا لبحثكم عن خبر الجعدي: عدن بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع السياحية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشن الأستاذ فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء افتتاح سوق النخيل مول الاستثماري في منطقة الكثيري بمديرية المنصورة بالعاصمة عدن.

وعقب التدشين الذي رافقه فيه عدد من قيادات المجلس الانتقالي والكوادر الإدارية والقيادات الأمنية، اطلع مساعد الأمين العام ، من إدارة المول التي تضم مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين إلى أبرز الخدمات التي سيوفرها السوق للمستهلك المحلي والتي ستلبي جزء احتياجاته ومتطلباته من السلع الغذائية والكمالية ووسائل الترفية المختلفة.

كما استمع مساعد الأمين العام من إدارة المول إلى أبرز المقومات التي أسسس عليها المشروع من خلال استيعابه لعشرات المحلات التجارية والعديد من المطاعم التي ستؤمن المأكولات السريعة، إضافة إلى وسائل الترفيه المتعددة من الألعاب المخصصة للأسر والعائلات.

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واعرب مساعد الأمين العام عن بالغ سروره وارتياحه لما شاهده من اتقان في التصميم الهندسي وللسعة الاسيعابية الكبيرة للسوق، ومستوى الخدمات والمتطلبات التي من شأنها ادأن تلبي جزء من متطلبات المواطن والمستهلك المحلي.

وأشاد مساعد الأمين العام بالدور الذي يقدمه رأس المال الجنوبي في إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية التي تساهم في تعزيز مقومات ومتطلبات العصر الحديث من مشاريع خدمية وتنموية وبنى تحتية.

ولفت مساعد الأمين العام إلى أن العاصمة عدن تمتلك بيئة جاذبة للاستثمار وإقامة المشاريع التجارية ولديها من المقومات ما يؤهلها للنمو والنهوض في فترة وجيزة إذا ما تهيئت الوسائل المرغبة والمشجعة للاستثمار والضامنة لحقوق المستثمرين، مشيرا إلى أن قيادة المجلس الانتقالي ستظل تدعم هذا التوجه وتسهم في تذليل كافة المعوقات تقف أمام دوران عجلة التنمية والاستثمار، داعيا رؤوس الأموال الجنوبية ورجال الأعمال لتعزيز هذا التوجه من خلال مشاريع كبيرة وعملاقة في المراحل القادمة.

رافق مساعد الأمين العام في الافتتاح كل من المهندس نزار هيثم المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي، ومؤمن السقاف رئيس دائرة الشباب والطلاب في الأمانة العامة، ومنصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في الأمانة العامة.