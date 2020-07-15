شكرا لبحثكم عن خبر شركة صينية قد تكشف عن أسرع تقنية في العالم لشحن الهواتف! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت شركة Oppo الصينية مؤخرا تغريدة على "تويتر" ألمحت فيها إلى عزمها الكشف عن تقنية فائقة السرعة لشحن بطاريات الهواتف.
وتبعا للتغريدة فإن الموعد المنتظر للكشف عن هذه التقنية سيكون في الـ 15 من يوليو الجاري، وفي هذا اليوم ستعلن Oppo عن "125W" للشحن السريع والتي ستكون الأولى من نوعها في العالم.
وفي حال صدقت الشركة في تسريباتها فهذا يعني أن الهواتف التي تحوي بطاريات بسعة 4000 ميلي أمبير على سبيل المثال ستكون قادرة مع هذه التقنية على ملء كامل سعة البطارية في غضون 15 دقيقة فقط.
وبالرغم من أن هذه الميزة قد توفر الكثير من الوقت على المستخدمين أثناء شحن هواتفهم، إلا أن بعض الخبراء يتخوفون من أنها قد تؤثر بشكل سلبي على العمر الافتراضي للبطارية وأدائها، وخصوصا أن Oppo كانت قد طورت تقنية مشابهة من قبل "Oppo’s 65W SuperVOOC 2.0"، واختبرتها على هواتف Reno Ace 2، وكشفت عن عملية الشحن المتكرر للبطارية على المدى الطويل بهذه التقنية قد يؤثر فعلا على قدراتها.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة Oppo كانت من الشركات السباقة في العالم لتطوير تقنيات الشحن السريع للهواتف، وكانت قد أطلقت أيضا تقنية 30W fast charging التي تعمل في هواتف Realme.
المصدر: gsmarena
كانت هذه تفاصيل خبر شركة صينية قد تكشف عن أسرع تقنية في العالم لشحن الهواتف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.