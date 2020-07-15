شكرا لبحثكم عن خبر شركة صينية قد تكشف عن أسرع تقنية في العالم لشحن الهواتف! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت شركة Oppo الصينية مؤخرا تغريدة على "تويتر" ألمحت فيها إلى عزمها الكشف عن تقنية فائقة السرعة لشحن بطاريات الهواتف.

وتبعا للتغريدة فإن الموعد المنتظر للكشف عن هذه التقنية سيكون في الـ 15 من يوليو الجاري، وفي هذا اليوم ستعلن Oppo عن "125W" للشحن السريع والتي ستكون الأولى من نوعها في العالم.

وفي حال صدقت الشركة في تسريباتها فهذا يعني أن الهواتف التي تحوي بطاريات بسعة 4000 ميلي أمبير على سبيل المثال ستكون قادرة مع هذه التقنية على ملء كامل سعة البطارية في غضون 15 دقيقة فقط.

Advertisements

وبالرغم من أن هذه الميزة قد توفر الكثير من الوقت على المستخدمين أثناء شحن هواتفهم، إلا أن بعض الخبراء يتخوفون من أنها قد تؤثر بشكل سلبي على العمر الافتراضي للبطارية وأدائها، وخصوصا أن Oppo كانت قد طورت تقنية مشابهة من قبل "Oppo’s 65W SuperVOOC 2.0"، واختبرتها على هواتف Reno Ace 2، وكشفت عن عملية الشحن المتكرر للبطارية على المدى الطويل بهذه التقنية قد يؤثر فعلا على قدراتها.

Video Player

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Oppo كانت من الشركات السباقة في العالم لتطوير تقنيات الشحن السريع للهواتف، وكانت قد أطلقت أيضا تقنية 30W fast charging التي تعمل في هواتف Realme.

المصدر: gsmarena