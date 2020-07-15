شكرا لبحثكم عن خبر 110مليون ريال ..سالمين يصرف مرتبات مكتب التربية بالبريقا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عبد الفتاح العودي
عقد صباح اليوم الاربعاء اجتماع استثنائي عاجل في مكتب التربية والتعليم عدن ضم كلا من د . محمد عبد الرقيب عبد الرحمن مدير مكتب التربية والتعليم عدن والاخ مصطفى الشاعر مدير مكتب وزارة المالية والاستاذ الخضر باجلة مدير إدارة التربية والتعليم في مديرية البريقة تم في الاجتماع مناقشة حادثة السطو التي تعرضت لها راتب موظفي التربية والتعليم في مديرية البريقة والمعالجة العاجلة من جهة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالاخ أحمد سالمين محافظ محافظة عدن.
الذي ابدى تجاوبه مع الرسالة التي رفعت له من جهة مكتب التربية والتعليم في المحافظة بشأن حادثة السطو للإطلاع عليها والمعالجات الكفيلة لها .
حيث أعطى الأخ المحافظ توجيهاته الكريمة لمكتب وزارة المالية بضرورة صرف راتب شهر يونيو لموظفي تربية البريقة بصورة عاجلة .
هذا وقد ابدآ مدير مكتب التربية والتعليم ومدير إدارة التربية والتعليم في مديرية البريقة شكرهما وامتنانهما للسلطة المحلية ممثلة بالمحافظة وكذا مكتب وزارة المالية لتجاوبهم مع هذا المطلب وتقدير هذا الظرف الاستثنائي .
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